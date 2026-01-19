Учения со стрельбами пройдут в порту Новороссийска 20 января

В акватории Новороссийска запланированы тренировочные стрельбы 20 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Учения новороссийской военно-морской базы состоятся два раза за день. Они пройдут в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 в морском порту.

В мэрии напомнили, что в ходе учений НВМБ отработает практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров. Стрельбы будут выполняться из артиллерийской установки с молов военной гавани.

Во время проведения тренировочных мероприятий в порту Новороссийска запрещается движение всех видов маломерных судов и плавательных средств. Под запретом находятся подводные работы и водолазные спуски.

София Моисеенко