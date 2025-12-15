После срыва выдачи лекарств льготникам сменился гендиректор «Курской фармации»

Гендиректором государственной сети аптек «Курская фармация», учредителем которой выступает регион, назначен сотрудник областного министерства финансов «с профильным образованием и опытом работы в сфере здравоохранения». Предыдущий директор Игорь Осипов уволен. Решение стало результатом завершающейся 15 декабря проверки эффективности работы организации, сорвавшей, по оценке губернатора Александра Хинштейна, снабжение льготников бесплатными лекарствами. Об этом на заседании регионального правительства рассказал первый заместитель губернатора региона Александр Чепик. Имя нового руководителя организации господин Чепик не назвал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«По итогам проверки все материалы будут направлены заинтересованным лицам, в правительство Курской области и правоохранительные органы»,— отметил он.

Александр Хинштейн поручил провести проверку в августе этого года, но к середине октября минздрав не выполнил это распоряжение. В результате глава региона жестко раскритиковал руководителя ведомства Екатерину Письменную, которая после этого уступила должность Светлане Ермоловой.

В начале декабря новый министр рассказала, что руководство «Курской фармации» не предоставляет необходимые документы, пытаясь затянуть проверку, а господин Чепик добавил, что директор сети аптек не допустил на предприятие сотрудников областного минфина и мешал им общаться с работниками.

Как отмечал замгубернатора, вопросы возникли к ряду сделок, подписанных директором, включая операции с неопределенным использованием средств. В частности, отсутствует информация о направлении 26 млн руб., которые ранее находились на счетах предприятия. Чиновник предполагал попытку управляемого банкротства с целью последующего изъятия активов: пока продолжалась проверка, формировалась кредиторская задолженность, а подконтрольные «Курской фармации» компании заявляли о несостоятельности.

При этом, как уточнял господин Чепик, руководство АО направило обращение с просьбой выделить 40 млн руб. из регионального бюджета: «Компания не выплачивает заработную плату сотрудникам. По данным минздрава региона, на погашение задолженности требуется 34,5 млн руб.».

По данным kartoteka.ru, АО «Курская фармация» было зарегистрировано в 2003 году в Курске как сеть аптек. Гендиректор — Игорь Осипов. Учредитель — Курская область. Выручка за 2024 год составила 348,1 млн руб., чистая прибыль — 24,8 млн руб.

Юрий Голубь