В Севастополе осудили участницу мошеннической схемы с долевым строительством

Ленинский районный суд Севастополя приговорил к трем годам условного заключения местную жительницу 1994 года рождения за участие в мошеннической схеме под видом долевого строительства. Женщина признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Суд установил, что обвиняемая входила в преступную группу, руководитель которой в 2015 году создал ООО «Уютный дом». Организатор нашел земельные участки на улицах Героев Бреста и Маячной, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, и начал незаконное возведение многоквартирных домов.

Осужденная привлекала риелторов для поиска клиентов, организовывала рекламу продажи квартир в строящихся зданиях, заключала с гражданами договоры займа под видом участия в долевом строительстве на выгодных условиях. При этом соучастники не планировали выполнять обязательства — возведение многоквартирного жилья на этих участках является незаконным, ввод объектов в эксплуатацию невозможен, а квартиры в собственность гражданам не передавались. С декабря 2015 по апрель 2024 года группа похитила более 40 млн руб. у 26 потерпевших.

Суд назначил виновной три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Иски потерпевших будут рассмотрены в рамках гражданского судопроизводства. Уголовные дела в отношении остальных участников организованной группы выделены в отдельное производство. Приговор не вступил в законную силу.

Алина Зорина