Правительство продлило запрет на экспорт бензина и дизеля до конца февраля

Правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина, дизеля, судового топлива и прочих газойлей до 28 февраля 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Запрет на вывоз бензина будет действовать для всех экспортеров, включая непосредственных производителей. Ограничения в отношении экспорта дизеля, судового топлива и других газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах, не будут распространяться на производителей нефтепродуктов.

О том, что экспорт бензина и дизтоплива ограничат до конца февраля 2026 года, «Ъ» сообщали два источника. По словам одного из собеседников, участники совещания по этому вопросу, прошедшего 15 декабря, пришли к выводу, что рынок насыщается. Они отметили рост выпуска бензина и дизтоплива на 6% к ноябрю.

