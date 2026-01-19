Медианная зарплата в Ростовской области выросла до 72 тысяч рублей в 2026 году

Медианная предлагаемая зарплата в Ростовской области в декабре 2025 года достигла 72 тыс. руб. По сравнению с декабрем 2024 года показатель вырос на 11% — с 64,8 тыс. руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

По информации аналитиков, наибольшие доходы в регионе получают топ-менеджеры — в среднем 145,7 тыс. руб. Второе место занимает административный персонал с предлагаемой заработной платой 134,3 тыс. руб. Замыкают тройку лидеров работники транспортной отрасли (131 тыс. руб.), домашний и обслуживающий персонал (124,4 тыс. руб.), а также сотрудники автобизнеса (107,9 тыс. руб.).

Максимальный рост заработков за год показал административный персонал — увеличение составило 66,9 тыс. руб. На втором месте по темпам прироста находится транспортная отрасль с ростом в 28,5 тыс. руб. Далее следуют сельское хозяйство (плюс 27,3 тыс. руб.) и домашний и обслуживающий персонал (плюс 26 тыс. руб.).

По итогам декабря 2025 года Ростовская область заняла второе место в Южном федеральном округе по уровню средней предлагаемой заработной платы. Регион уступил только Краснодарскому краю, где показатель составил 74,2 тыс. руб. Ростовская область опередила Волгоградскую область (64,6 тыс.), Адыгею (63,3 тыс.), Астраханскую область (62,8 тыс.) и Калмыкию (52 тыс. руб.).

Валентина Любашенко