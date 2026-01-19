Адвокат Долиной назвала победой передачу ключей от квартиры Лурье

Адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова считает победой передачу ключей от квартиры в Хамовниках покупательнице Полине Лурье. По ее словам, госпожа Долина добровольно съехала из квартиры две недели назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Спустя несколько недель мы наконец-то смогли уговорить другую сторону забрать ключи от квартиры»,— заявила адвокат (цитата по «РИА Новости»). В беседе с РБК она уточнила, что певица самостоятельно съехала из квартиры в Хамовниках еще две недели назад, до приезда судебных приставов. По словам госпожи Пуховой, сегодня приставы приехали проверить, что решение суда добровольно исполнено.

Сегодня сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) приехали в Хамовники для принудительного выселения госпожи Долиной из квартиры, однако сама артистка не приехала. По словам адвоката покупательницы Светланы Свириденко, Лариса Долина сейчас находится на отдыхе в ОАЭ и вернется в Москву завтра. Несмотря на это Полина Лурье получила ключи от имущества и может заезжать в квартиру.

В 2024 году Лариса Долина продала свою квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. Полине Лурье. Позже певица заявила, что продала недвижимость под влиянием мошенников. Суд признал сделку недействительной. Однако 16 декабря 2025 года Верховный суд признал госпожу Лурье собственницей квартиры. Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину.