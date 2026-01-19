Приставы начали принудительное выселение Ларисы Долиной

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) приехали в квартиру в Хамовниках, чтобы принудительно выселить певицу Ларису Долину, передает канал 360. Приставы должны будут передать ключи от квартиры ее новой владелице Полине Лурье.

Сотрудников ФССП сопровождают понятые и полиция. Сама певица не приехала. По словам адвоката покупательницы Светланы Свириденко, госпожа Долина сейчас находится на отдыхе в ОАЭ, и вернется в Москву завтра.

25 декабря Мосгорсуд обязал певицу освободить квартиру. Она обещала передать ключи до 5 января, но не сделала этого. Назначенная на 9 января сделка также сорвалась из-за неявки Ларисы Долиной: Полина Лурье не приняла через представителя артистки ключи.

