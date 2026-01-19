Лурье получила ключи от квартиры Долиной в Хамовниках

Адвокат Полины Лурье получила ключи от квартиры певицы Ларисы Долиной. Юрист сообщила, что покупательница теперь может заезжать в квартиру, передает агентство «Москва». Ключи передали в квартире в Хамовниках.

«Приставы убедились в том, что имущества нет. Все выписаны, все хорошо. Ключи нам отдали добровольно. Теперь Полина может заезжать»,— сказала адвокат. По просьбе журналистов она показала ключи от квартиры и назвала их «символом победы». К прессе вышла также адвокат Долиной. По ее словам, защита госпожи Долиной «наконец-то смогла уговорить другую сторону забрать ключи».

В 2024 году Лариса Долина продала свою квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. Полине Лурье. Затем певица сказала, что заключила сделку под влиянием мошенников, и добилась в суде признания ее недействительной. 16 декабря 2025-го Верховный суд признал госпожу Лурье собственницей квартиры. Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину.