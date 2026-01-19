В Самаре продажа трех судов «Нептун» возмутила пассажиров речной переправы

В Самаре продажа трех судов на воздушной подушке «Нептун» на сайте объявлений возмутила в социальных сетях пассажиров речной переправы. На общественное недовольство отреагировали в областном министерстве транспорта, где заявили, что суда не имеют отношения к действующему парку переправы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Это списанная техника, которая была выведена из эксплуатации в 2019, 2022 и 2023 годах по актам технической комиссии в связи с непригодностью к дальнейшей эксплуатации и экономической нецелесообразностью восстановления. Реализация такого имущества — стандартная хозяйственная процедура, направленная на оптимизацию расходов»,— говорится в сообщении минтранса.

В начале января горожане пожаловались на долгое ожидание в очереди за билетом и невозможность попасть на рейс Самара — Рождествено. В минтрансе заявили, что на речной переправе задействованы три судна на воздушной подушке (два «Нептуна» и один «Славир»), так как такое распределение флота соответствует утвержденному плану обеспечения надежности переправы.

Позже министр транспорта региона Артур Абдрашитов сообщил, что к работе на переправе привлечен еще один перевозчик. Помимо ООО «СРПП» выполняет еще один перевозчик — ООО «Проран».

В прошлую пятницу, 16 января, стало известно, что переправа Самара — Рождествено приостановлена «из-за битого льда». При стабилизации ледовой обстановки на Волге движение судов обещают восстановить.

Сабрина Самедова