К работе на переправе Самара — Рождествено привлечен еще один перевозчик

Рейсы по маршруту Самара — Рождествено с 8 января 2026 года помимо ООО «СРПП» выполняет еще один перевозчик. Об этом сообщил министр транспорта региона Артур Абдрашитов сегодня, 12 января, на оперативном совещании в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Министр отметил, что с началом рабочей недели пассажирпоток снизился, время ожидания до посадки составляет не более 20 минут. При этом в праздничные дни время ожидания было как минимум в два раза больше.

Кроме того, на временной зимней дороге для автомобилистов Шелехметь — Белые домики на постоянной основе работает четыре единицы снегоуборочной техники.

Зимняя переправа Самара — Рождествено стартовала 6 января. По данным Артура Абдрашитова, всего с 6 января по 11 января выполнен 371 рейс, перевезено 3 793 человека.

Сабрина Самедова