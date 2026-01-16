Переправа Самара — Рождествено приостановлена с 16 января из-за «битого льда»

В связи с ухудшением ледовой обстановки речная переправа Самара — Рождествено приостановлена с 16 января. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как отмечает перевозчик, движение судов на воздушной подушке осуществлялось по «битому» льду, что привело к порывам гибкого ограждения и выходу транспортных средств из строя. При стабилизации ледовой обстановки на Волге движение судов будет продолжено.

По данным Приволжского УГМС, в ночь с 17 на 18 января температура воздуха может опуститься до -23°C.

Андрей Сазонов