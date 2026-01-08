В минтрансе Самарской области объяснили, почему на переправе Самара — Рождествено только три судна

На речной переправе Самара — Рождествено задействованы три судна на воздушной подушке (два «Нептуна» и один «Славир»), так как такое распределение флота соответствует утвержденному плану обеспечения надежности переправы. Об этом сообщили в минтрансе Самарской области в ответ на жалобы горожан на долгое ожидание в очереди за билетом и невозможность попасть на рейс.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным министерства, всего в распоряжении переправы находятся шесть судов. Три из них обеспечивают выполнение текущего расписания перевозок, а остальные три судна выполняют функцию оперативного резерва.

«Это стандартное и необходимое условие для гарантии бесперебойной работы. Резервные суда обеспечивают дублирование каждой единицы на линии и готовы к немедленному выходу для замены в случае необходимости — например, а случае проведения планового технического обслуживания, устранения неисправности или при резком изменении ледовой обстановки. Это гарантирует, что движение не остановится и расписание будет выполняться неукоснительно», — пояснил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Загрузка судов ограничена 70% «в целях обеспечения безопасности в текущих ледовых условиях».

«Фактически „Славир“ перевозит 6-7 человек, „Нептун“ — 9-11 человек. Это связано с тем, что при движении по „битому“ льду судно испытывает дополнительные нагрузки и механические воздействия, которые могут повредить его конструкцию при полной загрузке», — говорится в сообщении минтранса.

Сабрина Самедова