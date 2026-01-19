В Ростовской области создали 2,5 тысячи точек бесплатного Wi-Fi

В Ростовской области функционирует свыше 2,5 тыс. точек общедоступного бесплатного Wi-Fi. Об этом сообщил заместитель губернатора Артем Хохлов. Беспроводная сеть призвана обеспечить связь жителям региона в периоды временного отключения интернета.

По информации чиновника, зоны беспроводного доступа организованы в местах массового посещения: офисах МФЦ и банков, крупных торговых центрах, кафе, ресторанах, организациях сферы обслуживания и сетевых магазинах. Точки Wi-Fi размещают как в помещениях, так и на открытых территориях.

Федеральные и региональные операторы связи обеспечили бесплатный доступ в парках и скверах нескольких районов области. Среди них Октябрьский, Багаевский, Азовский, Советский, Кагальницкий и Мартыновский районы, а также городские парки Таганрога, Шахт и Батайска.

Создание новых точек продолжается. Важным направлением остается информирование населения. «Для удобства жителей и гостей Донского края ведется работа по нанесению всех действующих Wi-Fi-зон на специальные общедоступные онлайн-карты»,— уточнил Хохлов.

По его словам, это позволит легко найти ближайшую точку доступа и воспользоваться бесплатным интернетом при необходимости. Узнать о расположении точек Wi-Fi можно на сайте Геоинформационной системы Ростовской области и в мобильном приложении ГИС РО.

