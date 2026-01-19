Медианная предлагаемая зарплата дворников на Кубани составляет почти 44 тысяч рублей

В 2025 году в Краснодарском крае было опубликовано более 470 вакансий для дворников. Наиболее активно дворников искали в мае и марте — по 12% от общего числа вакансий, размещенных в регионе, в июне — 11% и в июле — 10%, говорится в исследовании рекрутингового портала hh.ru, подготовленном для «Ъ-Кубань».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За 12 месяцев прошлого года медианная предлагаемая заработная плата в вакансиях для кубанских дворников составила 43,6 тыс. руб., что на 1,4 тыс. руб. меньше ожидаемой зарплаты — 45 тыс. руб.

Согласно hh.индексу (соотношение числа резюме и вакансий), конкуренция за профессию дворника остается низкой: в течение года hh.индекс варьировался от 1 до 3 резюме на вакансию. Для сравнения: уровень в 4–8 считается сбалансированным, а значения ниже 4 указывают на дефицит кадров, особенно в регионах с высокой нагрузкой на инфраструктуру.

Как отмечает директор филиала hh.ru Марина Качанова, сфера благоустройства все чаще обращается к системным решениям: повышению привлекательности условий труда, прозрачному оформлению, адаптации графиков и даже использованию цифровых инструментов учета. Такие шаги помогают удерживать персонал и повышать качество городской среды.

По данным РБК Life, в России с декабря 2025 года наблюдается рост спроса на дворников. В среднем работникам предлагают зарплату в размере почти 94 тыс. руб. В период с декабря 2025 года по 11 января 2026 года всплеск спроса составил +156% вакансий год к году.

Вячеслав Рыжков