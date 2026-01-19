Строительство элитного ЖК на берегу Дона могут остановить после иска прокуратуры

Арбитражный суд в Ростовской области рассмотрел иск прокуратуры, в котором надзорный орган требовал прекратить строительство элитного жилого комплекса на набережной Ростова-на-Дону. Материалы дела опубликованы в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как следует из определения инстанции, иск был подан прокуратурой, представляющей интересы администрации города, к специализированному застройщику «НСК-Дон» и департаменту архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону. Предметом спора стал земельный участок на улице Береговая, 16, площадью более 1,4 тыс. кв. м., на котором возводится комплекс. Претензия прокуратуры заключалась в том, что собственник участка может ограничить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе. Надзорное ведомство требовало признать отсутствующим право собственности на спорную территорию.

В иске прокурор ссылался на норму Земельного кодекса, запрещающую приватизацию участков в пределах береговой полосы. Спорная территория представляет собой неправильный четырехугольник протяженностью 30 метров шириной от 2,8 до 3,1 м. Однако, как следует из постановления, сделка приватизации земельного участка была заключена в январе 2005 года — до вступления в силу соответствующих норм Земельного и Водного кодексов (2006 г.).

Кроме того, суд учел позицию ответчика в части озеленения территории набережной реки Дон. Так, застройщик обязуется включить спорную часть участка в территорию общего пользования, присоединив ее к проекту озеленения улицы.

Отмечается также, что исковые требования ни процессуальным истцом — администрацией Ростова-на-Дону, ни третьими лицами не поддержаны.

«Как муниципальные органы, так и министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области настаивали на отсутствии нарушений и не нашли публичного интереса в том, чтобы пресечь строительство объекта, готовность которого составляет 86%», — говорится в постановлении Арбитражного суда.

Суд отказал в иске прокуратуры.

Константин Соловьев