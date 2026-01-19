Краснодар стал лидером в РФ по пиратству игр

Краснодар занял первое место среди российских городов-миллионников по доле пользователей, скачивающих видеоигры с торрентов, следует из социологического исследования «Гейминг в России 2026», подготовленного Организацией развития видеоигровой индустрии при поддержке ИФСИ. Полевой этап исследования проводил аналитический центр НАФИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным опроса, в видеоигры играют около 77% жителей Краснодара, при этом 35% делают это регулярно. О склонности к пиратским способам получения игр сообщили более 36% опрошенных геймеров — это самый высокий показатель среди городов-миллионников. Для сравнения, в Москве к нелегальному скачиванию прибегают 24% респондентов, в Санкт-Петербурге — 18%.

Помимо торрентов, краснодарцы чаще других используют покупку ключей через сторонние сервисы-посредники: такой способ назвали 17% участников опроса. За год жители региона, по оценке исследователей, потратили на видеоигры около 2 млрд руб. В среднем один геймер в Краснодаре расходует 5,6 тыс. руб. в год, при этом покупки совершают порядка 45% игроков.

Почти каждый день или ежедневно играют 44% опрошенных, еще 37% готовы посвящать видеоиграм более семи часов в неделю. При этом взрослые геймеры чаще выбирают короткие и средние игровые сессии: более трех часов в день играют лишь 11% респондентов, от одного до трех часов — 34%, от 30 до 60 минут — также 34%. Сессии менее получаса характерны для 16% участников опроса. Среди детей доля коротких игровых сессий еще выше: 73% играют менее часа в день, и лишь 20% — от одного до трех часов.

На компьютерах у краснодарских игроков наибольшей популярностью пользуются шутеры (34%), головоломки (32%) и стратегии (29%). В сегменте мобильных игр лидируют головоломки (59%), шутеры (26%) и гонки (20%).

Как отметил глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников, интерес к видеоиграм в регионах зачастую выше, чем в столицах, что связано с меньшим выбором офлайн-досуга. По его словам, эта тенденция особенно заметна среди детей и подростков и указывает на высокий потенциал регионального рынка.

Всего в ходе исследования было опрошено около 4,6 тыс. респондентов из крупнейших городов России. Полный массив данных планируется открыть для самостоятельного анализа и использования в научных и образовательных проектах.

Вячеслав Рыжков