Лукашенко: Белоруссия думает, как помочь дружественной Венесуэле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с губернатором Кировской области Александром Соколовым. Господин Лукашенко заявил, что думает, как помочь дружественной Венесуэле.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам белорусского президента, его американский коллега Дональд Трамп открыто говорит о своих интересах в Венесуэле и Гренландии, потому что в обеих странах есть нефть.

«Друзей мало, а если и есть, то есть определенные проблемы. Венесуэльцы не были нам врагами, но как вот сейчас на таком расстоянии, думаем, как помочь, не бросить эту страну, потому что друзей терять нельзя»,— рассказал Александр Лукашенко (цитата по ТАСС).

3 января спецназ США похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Американские власти обвиняют их в наркотерроризме. Супруги вину не признают. Исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента. По данным венесуэльского Минобороны, в операции по захвату господина Мадуро погибли более 80 человек. Президент Белоруссии утверждал, что США предлагали жене Николаса Мадуро остаться в стране.

