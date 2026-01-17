Министр обороны Венесуэлы заявил о 83 погибших в операции по захвату Мадуро

Глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил, что в результате атаки США 3 января погибли 83 человека. В их числе 47 венесуэльских военнослужащих и 32 кубинских.

«Военная цель (США—“Ъ”.) была достигнута, но родина стоит на своем. Там 47 мужчин и женщин, которые отдали свои жизни»,— сказал Падрино Лопес (цитата по Primicia). Он уточнил, что ранения получили как минимум 112 человек.

8 января глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо говорил, что в результате атаки США на страну погибли как минимум 100 человек.