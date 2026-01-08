Лукашенко: США предлагали супруге Николаса Мадуро остаться в Венесуэле

США предлагали жене президента Венесуэлы Силии Флорес остаться в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, она отказалась и решила последовать за супругом Николасом Мадуро. В ночь на 3 января США нанесли удары по Каракасу, после чего захватили президента Венесуэлы и его супругу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

«Захватили президента (Венесуэлы.— "Ъ"). Жене сказали: "Ты можешь остаться, мы к тебе не имеем претензий". Она: "Нет, я с ним". Флорес, я знаю, очень мужественная женщина. Доставили в Америку и ей наркобизнес пришили»,— сказал господин Лукашенко во время выступления в Минске (цитата по «БелТА»).

По мнению белорусского президента, США смогли похитить Николаса Мадура благодаря сговору и предательству в Венесуэле. «Там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским»,— добавил Александр Лукашенко.

США могли бы достичь всех целей без захвата президента Венесуэлы, считает господин Лукашенко. «То, что они (власти США.— "Ъ") угрожают сейчас Венесуэле какой-то наземной операцией, я думаю, они прекрасно понимают, что эта операция закончится не в их пользу»,— отметил белорусский президент.

5 января на заседании в суде Нью-Йорка Николасу Мадуро и Силии Флорес предъявили обвинения в наркотерроризме, поставках кокаина в США, незаконном владении оружием, а также в сговоре. Они не признали вину. В должность и. о. президента Венесуэлы вступила Делси Родригес.