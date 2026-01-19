На Кубани в новогодние праздники отдохнули 508 тысяч туристов

Краснодарский край принял 508 тыс. туристов в новогодние праздники с 31 декабря по 11 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Наибольшей популярностью среди туристов в этот период пользовались горнолыжные курорты Сочи — их загрузка достигла 75%. Во время каникул там работал краевой оперативный штаб в круглосуточном режиме.

Горный кластер Сочи во время праздников принял около 82 тыс. отдыхающих. Загрузка гостиниц по черноморскому побережью составила 69%.

В этом зимнем сезоне в регионе функционирует свыше 2,2 тыс. отелей и гостиниц общей вместимостью 220 тыс. мест. Для удобства гостей подготовили более 70 зимних пляжей в Сочи, Геленджике, Новороссийске, Курганинском районе и Туапсинском округе. Туристам также предложили десятки тематических экскурсий, мастер-классов и прочих культурных мероприятий. Условия для комфортного и безопасного пребывания гостей создаются в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

За весь 2025 год курорты Кубани посетили 18,1 млн человек. Еще около 8 млн приехали как однодневные посетители. В высокий сезон в крае работает примерно 11 тыс. объектов размещения, доступны более 330 туристических маршрутов и свыше 760 достопримечательностей.

Алина Зорина