В Борисовке отключат уличное освещение из-за непогоды и нагрузки на сети

В селе Борисовка под Новороссийском с вечера 19 января до утра 20 января отключат наружное освещение. Об этом уведомили в пресс-службе администрации города.

В пресс-службе мэрии Новороссийска сообщили, что наружное освещение в Борисовке планируют отключить из-за резкого понижения температуры и увеличившейся нагрузкой на электросети. Меры принимают для стабилизации напряжения и предотвращения аварийных отключений.

С 17:00 19 января до 08:00 20 января электричество будет отсутствовать на следующих улицах: Агатовая; Адмирала Клыкова; Адмирала Хоменко; Александра Невского; Алиготе; Алмазная; Аметистовая; Анисовая; Античная; Антона Головатого; Апрельская; Атамана Бабича; Атамана Вячеслава Науменко; Бирюзовая; Вербовая; Восточная; Генерала Букретова; Генерала Гулыги; Генерала Кириченко; Генерала Краснопевцева; Генерала Ляхова; Генерала Плиева; Героев Моряков, Гоголя, Гора Великая, Гранатовая; Гранитная; Грибная; Дорожная, Дружбы; Жемчужная; Заветная; Западная, Захара Чепиги, Изумрудная, Ильича, 4-го Кавалерийского Корпуса, Бориса Жерве, Владимира Трубецкого, Николая Демяника, Кленовая; Коваля, Кольцевая; Крестьянская; Лазарева, Легкая; Луговая; Лунная; Майская; Малахитовая; Миндальная; Мраморная; Музыкальная; Мускатная; Мятная; Нефтяников; Новая; Норильская; Овражная; Парковая; Песенная; Прохладная; Прямая; Радужная; Речная; Родниковая; Рудниковская; Сидора Белого, Снежная; Солнечная; Сосновая; Суворова, Таманская; Тенистая улица; Тополиная; Фермерская; Фестивальная; Фурманова; Хоперская; Центральная; Чапаева, Школьная; Шоссейная; Янтарная; 8 Марта; пер. Армейский; Блюзовый; Ветреный; Георгиевский; Джазовый; Добрый; Дорожный; Дубовый; Звездный; Калиновый; Канонирский; Киевский; Мирный; Горный; Облачный; Привольный; Радужный, Северный; Советский; Стременной; Тенистый; Удачный; Фисташковый; Школьный; Ягодный; Яшмовый.

София Моисеенко