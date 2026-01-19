В 2026 году Минтранс ожидает роста мощности портов юга на 6,4 млн тонн

Совокупные мощности российских морских портов в 2026 году увеличатся на 56 млн т, в том числе на 6,4 млн т — на Азово-Черноморском направлении. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин в интервью ТАСС.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По его словам, прирост в южном бассейне будет обеспечен за счет реконструкции акватории и двух причалов порта Туапсе. «На Азово-Черноморском направлении увеличение составит 6,4 млн т благодаря реконструкции акватории и двух причалов порта Туапсе»,— отметил глава Минтранса.

Наибольший прирост мощностей ожидается на Северо-Западе страны — 15,5 млн т. Он будет обеспечен вводом в эксплуатацию терминала по перевалке удобрений в Усть-Луге компании «Еврохим», терминала «Усть-Луга» группы «Новотранс Актив», а также Высоцкого зернового терминала.

На Дальнем Востоке мощности портов, по оценке Минтранса, вырастут на 13,2 млн т. В 2026 году здесь планируется запуск контейнерного терминала во Владивостоке и угольного терминала «Порт Эльга». Кроме того, в следующем году ожидается ввод перевалочного комплекса аммиака и удобрений «Тольяттиазота».

Вячеслав Рыжков