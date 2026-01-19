За год малогабаритные квартиры на вторичном рынке Краснодара подорожали на 19%

Средняя стоимость квадратного метра малогабаритных квартир площадью до 32 кв. м на вторичном рынке Краснодара по итогам 2025 года достигла 141,6 тыс. руб., увеличившись на 18,7% год к году. Как следует из исследования федерального портала «Мир квартир», с которым ознакомились «Ведомости Юг», средняя цена квартиры в этом сегменте составила 3,7 млн руб., что на 16% превышает показатель 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Самые высокие цены на малогабаритное жилье в Южном федеральном округе зафиксированы в Сочи: стоимость квадратного метра здесь выросла на 10,3% и достигла 343,8 тыс. руб. Среди 70 крупнейших городов России курорт уступает только Москве, где «квадрат» оценивается в 397,6 тыс. руб. (+7,1%). Средняя цена малогабаритной квартиры в Сочи за год увеличилась на 8,4%, до 8,4 млн руб.

В Ростове-на-Дону стоимость квадратного метра в сегменте малогабаритного жилья выросла на 7,8%, до 138,7 тыс. руб., средняя цена квартиры — на 7,1%, до 3,8 млн руб.

В целом по 70 крупнейшим городам России средняя стоимость квадратного метра малогабаритного жилья за год увеличилась на 11,9% и составила 133,7 тыс. руб. Наиболее заметный рост цен отмечен в Курске (+64,1%), Череповце (+30%), Ижевске (+28%), Оренбурге (+24,2%) и Барнауле (+23,3%). Снижение показателей зафиксировано лишь в пяти городах, в том числе в Сургуте (–7,8%) и Новокузнецке (–5,9%).

По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, в 2025 году темпы роста цен на жилье в целом замедлились примерно втрое по сравнению с 2024 годом, однако малогабаритные квартиры продолжили дорожать быстрее рынка. Это связано с тем, что при ограниченной доступности ипотечного кредитования спрос концентрируется на наиболее бюджетных вариантах, а вымывание самых дешевых объектов подталкивает среднюю цену вверх, поясняет эксперт.

Вячеслав Рыжков