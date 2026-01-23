Тмутараканский нефтепром

Тмутаракань — нынешняя Тамань, которая почти полтора века с 960-х годов, когда внук Рюрика князь Святослав Игоревич разгромил Хазарский каганат, и по 1094 год, когда упоминания о Тмутаракани исчезают из летописей, была столицей древнерусского Тмутараканского княжества. Почему оно исчезло и почему это случилось именно в конце XI века — на эти вопросы однозначного ответа у историков никогда не было и до сих пор нет. А сравнительно недавно появилась новая гипотеза на сей счет: причиной утраты контроля русов над Тмутараканью была местная нефть, потребовавшаяся Византии.

В VII-VI веках до н. э. в ходе Великой греческой колонизации берегов Средиземного и Черного морей на обоих берегах Керченского пролива появились греческие полисы, которые I веке до н. э. вошли в состав Понтийского царства, потом Римской империи и, наконец, Византии, которую с восточного берега пролива вытеснили хазары. Хазар сменили разгромившие их русы, создавшие здесь Тмутараканское княжество. Именно тогда у Византии появилась еще одна веская причина помимо контроля не самым коротким путем с Кавказа в Европу вернуть себе Таманский полуостров. О ней и пойдет речь.

Родословная Тамани

Борьба за контроль над Керченским проливом имеет многовековую историю и за два с лишним века довольно подробно изучена историками. Если же совсем коротко, то на сегодня картина рисуется примерно такая. В VII веке до н. э., когда Великая древнегреческая колонизация берегов Средиземного и Черного морей достигла Северного Причерноморья, одним из первых греческих полисов здесь был Пантикапей (ныне Керчь). Век спустя практически напротив него через Керченский пролив появилась греческая колония Гермонасса. Еще век спустя Пантикапей и Гермонасса объединились, дав начало Боспорскому царству, которое со временем расширилось и достигло своего расцвета при Митридате Евпаторе.

В I веке до н. э. оно попало под зависимость от Рима. При нашествии гуннов в IV веке н. э. те прошли мимо Боспорского царства. В начале VI века Боспор, уже христианизированный, стал частью Византийской империи, а в конце того же века был завоеван Тюркским каганатом, и Гермонасса стала Тумен-Тарханом. При распаде Тюркского каганата он в VII веке н. э. достался хазарам и к IX веку стал, как считают историки, одним из главных центров иудаизма в Хазарском каганате. Ну а дальше был разгром каганата Святославом Игоревичем, а добит он был окончательно его сыном от ключницы Малуши Владимиром Святославовичем (тем самым, крестившим Русь), и Тмутаракань становится древнерусским княжеством.

С 988 до 1034 года здесь княжили Мстислав, сын святого равноапостольного великого князя Владимира Святославовича, и за ним еще семь Рюриковичей. Последним из них был Олег Святославович, после княжения которого в Тмутаракани в 1083–1094 годах о ней уже нет ни слова в древнерусских летописях, зато в византийских источниках XII века фигурируют Таматарха и ее окрестности как принадлежащие империи. В XIII-XV веках город был колонией Генуи, а в 1475 году его захватила Османская империя, и он стал турецким городом Таман.

Во время русско-турецких войн конца XVIII века следом за присоединением Крыма Россия присоединила кавказское побережье Черного моря, в том числе Таманский полуостров. Манифест Екатерины II 1783 года о включении Крымского ханства, Таманского полуострова и Кубани в состав империи зафиксировал возвращение в Россию древнерусского Тмутараканского княжества на Таманском полуострове де-юре. Но де-факто бои с Османской империей здесь продолжались. Только в 1791 году, когда русские войска оттеснили турок до Анапы и был подписан Ясский мирный договор, Таманский полуостров окончательно стал российским. А для ученых пришло время разобраться с историей своих новых территорий, а что касается Тамани, то, как довольно быстро выяснилось, возвращенных старых территорий.

Каменный аргумент

Первое летописное упоминание о Тмутаракани присутствует в «Повести временных лет» и относится к 988 году, где сказано о двенадцати сыновьях Владимира Святославовича, в том числе о Мстиславе, которого отец посадил княжить в Тмутаракани. Историки считают, что эта летопись была создана в 1110-х годах и легла в основу большинства более поздних русских летописей. В частности, в «Слове о полку Игореве» (большинство ученых относят его к последней четверти XII века) Тмутаракань упоминается четыре раза, а само «Слово…» было случайно обнаружено в самом конце XVIII века академиком Российской академии наук и президентом Академии художеств графом Алексеем Ивановичем Мусиным-Пушкиным, и первая его публикация состоялась в 1800 году.

А годом позже, в 1801 году, Карамзин в первой главе своего «Исторического похвального слова Екатерине II» написал по поводу присоединения Крыма и кавказского побережья Черного моря следующие слова: «Монархиня еще не ведала, что сие важное приобретение возвратило России ее некогда именитое Княжество Тмутораканское или столицу его, которая скрывалась досель [На острове Тамань. См. любопытное сочинение Графа А. И. Пушкина] от любопытства наших Историков».

Закавыченная ссылка принадлежит Карамзину, и речь в ней идет о монографии Мусина-Пушкина «Историческое исследование о местоположении древнего российского Тмутараканского княжения» (1794). Начинает академик Мусин-Пушкин свое исследование с перечисления мест, куда его предшественники помещали Тмутараканское княжество. Это были два разных места в Рязанском княжестве, Астрахань, Литва и еще две географические привязки, приближавшие Тмутаракань к ее истинному месторасположению: одна довольно расплывчатая — берег Азовского моря, другая более или менее точная — Темрюк (50 км по прямой на восток от Тамани).

А далее академик задается простым вопросом: где жили упомянутые в «Повести временных лет» хазары, косоги, ясы и обезы, соседствовавшие с Тмутараканью? Выходило, что «около Азовского моря, населяя страны ему (Тмутараканскому княжеству.— “Ъ-Наука”) прикосновенные». При этом Тмутараканское княжество должно было быть недалеко от Корсуни, потому что некий грек, подкупленный византийцами, опасавшимися экспансии тмутараканских князей в Крым, отравил в 1067 году тмутараканского князя Ростислава Владимировича и в ту же ночь сбежал в Корсунь (Керчь).

Точку в географии Тьмутаракани, как писал Мусин-Пушкин, поставил «тмутараканский камень». Его нашли на развалинах древнегреческого поселения Фанагории (в 20 км на восток от Тамани) казаки из отряда капитана 2-го ранга Пустошкина, высадившиеся здесь в 1792 году. Это была мраморная плита с древнерусской надписью «В лето 6576 (1068) Глеб князь мерил море по льду от Тмутаракани до Корчева — десять тысяч и четыре тысячи сажен». Иными словами, от Тмутаракани до Керчи было 24 км, а точнее — 24 км было между центральным храмом Тмутаракани (церковью Богородицы; ее фундамент археологи раскопали в Тамани в 1955 году) и центральным храмом Корчева (церковью Святого Иоанна, поныне стоящей в центре Керчи).

Словом, не прошло и пяти лет после того, как русские войска окончательно вошли в Тамань, а отечественные ученые уже определились, что с исторической точки зрения это была не колонизация новых земель, а отвоевание древнерусского Тмутараканского княжества. Если что тут и завоевали, то древнегреческую Гермонассу. В современной Тамани ее городище находится в Подгорном переулке на заметно подмытом за две с половиной тысячи лет берегу моря.

Стратегический ресурс

Однако по мере дальнейших исследований тмутараканской истории, которые продолжаются и поныне, в ее поначалу простой и стройной картине появились шероховатости, в частности такая. В 1079 году князь Олег Святославович (Гориславович), правивший тогда в Тмутаракани, попал в плен к хазарам, а те отправили его в Византию, где он два года отсидел в ссылке на острове Родос. В 1081 году к власти в Константинополе пришел новый император Алексей I Комнин. Он вернул Олега Святославовича в столицу, женил его на гречанке Феофании из знатного рода Музалонов, а потом в 1083 году отправил обратно в Тмутаракань в сопровождении эскадры дромонов (византийских военных парусно-гребных кораблей), высадивших здесь десант.

При такой поддержке Олегу Святославовичу несложно было выгнать из Тмутаракани своего двоюродного брата Давыда Игоревича и самому сесть на его место тмутараканского князя. Иначе как доминионом под протекторатом Византии такую Тмутаракань называть трудно. Вопрос был в том, зачем Константинополю понадобился послушный сюзерену тмутараканский князь в роли главы такого протектората. Ответ на него современных историков — только не смейтесь — такой: Византии нужна была тмутараканская нефть, и император Алексей I Комнин освободил Олега Святославовича из тюрьмы на острове Родос, обласкал, женил и отправил в Тмутаракань для организации здесь местного нефтепрома и транснефти.

Нефть была нужна византийскому ВПК. Из нее делали «греческий огонь» — «напалм» античности и Средневековья. Его рецепт утерян, но по остаткам в амфорах и продуктах его горения на археологических артефактах химики восстановили его основные компоненты: сырая нефть, сера, селитра, масла и что-то еще, что точному анализу не поддавалось. А из-за экспансии турок-сельджуков сирийские и кавказские нефтяные месторождения оказались для Константинополя недоступными.

Судя по количеству найденных археологами остатков амфор, явно использовавшихся для транспортировки нефти, с поставленной перед ним византийским императором задачей Олег Святославович справился. Ради чего он так старался? Едва ли из чувства благодарности императору Алексею Комнину. Вероятно, были какие-то более веские договоренности, о которых можно только гадать. Но есть два факта, в достоверности которых сомневаться не приходится.

Во-первых, Олег Святославович начал чеканить в Тмутаракани собственные серебряные деньги. Вероятно, это была обеспеченная серебром его доля как исполнительного директора СП «Тмутараканьнефть». Во-вторых, в 1094 году, вероятно, когда срок его контракта с Константинополем истек, он отбыл отсюда со своей дружиной и, заключив союз с половцами, вторгся не куда-нибудь, а во владения Владимира Мономаха. Сил и нефтесребреников отнять у того престол у него не хватило, но свою малую родину — Черниговское княжество — он себе отвоевал. А Тмутараканское княжество, как уже сказано, после 1094 года пропадает из летописей. Оно вернулось под власть Константинополя. Но ненадолго. Сюда пришли турки, которых нефть интересовала разве как смазка колесных осей в ступице колеса повозки, а об ее экспорте отсюда забыли.

Откуда загрязнение?

Но тмутараканская нефть никуда не делась. Она и сейчас сочится из грязевых вулканов на суше и эруптивных структур морского дна, как называют геологи нефте- и газовыводящие образования, через которые углеводороды (нефть, газ) просачиваются на поверхность морского дна из «положительных локальных антиклинальных и куполовидных структур залежей углеводородов», или, говоря проще, тех складчатых нефтеносных горизонтов, что залегают выпуклостью вверх, то есть ближе к поверхности земной коры.

Три года назад сотрудники Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН и НИИ аэрокосмического мониторинга опубликовали результаты пятилетнего (2017–2021) наблюдения пленочных нефтяных загрязнений Керченского пролива и предпроливья. Ими было обнаружено более 2,5 тыс. пленочных пятен общей площадью 1120 кв. км. Как и ожидалось, основными источниками загрязнения были рейдовые перегрузочные районы в проливе, порт Тамань с его причальным комплексом, рейдовые/якорные стоянки в Азовском и Черном морях. Но кроме этого «четко фиксировались места естественных нефтепроявлений на шельфе, создающие свой природный нефтеуглеродный фон». Радужные пятна этого природного фона порой тянулись на 0,3–12 км и имели площадь 1–2,5 кв. км и находились «в границах Таманского нефтегазоносного района, который характеризуется достаточно перспективной нефтегазоносностью».

Вывод, прямо скажем, не новый. За тысячу лет до этого Константин Багрянородный в своей монографии «Об управлении империи» писал: «Должно знать, что вне крепости Таматарха (Тмутаракань.— “Ъ-Наука”) имеются многочисленные источники, дающие нефть. Следует знать, что в Зихии, у места Паги, находящегося в районе Панагии (мыс Панагия, на юго-западе Таманского полуострова, в 12 км от Тамани.— “Ъ-Наука”), имеется девять источников, дающих нефть. То масло девяти источников не одинакового цвета, одно из них красное, другое — желтое, третье — черноватое».

Нефтяными колодцами глубиной 4–8 м, где на поверхности воды скапливалась нефть и ее снимали оттуда войлоком или венками из конских хвостов и потом их выжимали, испокон века здесь пользовалось местное население. С приходом сюда русских войск и первых переселенцев им было разрешено заниматься таким нефтяным промыслом бесплатно, тогда как такие же бакинские колодцы сразу перешли в казенное пользование в 1806 году и были отданы на откуп первым бакинским «нефтяным олигархам». Причина тому была простая: если в 1837 году из 162 колодцев на Тамани было добыто 21,7 т нефти, то в Баку в 1825 году из 120 колодцев — 4126 т. Таманские нефтяные колодцы перешли в откуп только в 1849 году отставному войсковому старшине (подполковнику) Посполитаки с условием выплаты им ежегодно 380 руб. в казну Черноморского казачьего войска. А в 1862 году полковник Ардалион Новосильцев арендовал на десять лет землю на Кубани для добычи нефти бурением.

В арендованные им участки входило около 250 нефтяных колодцев в Тамани и близ Анапы, но надежд Новосильцева они не оправдали. Нефть он все-таки нашел, она била фонтаном высотой 5 м из скважины глубиной 37,6 м, но находилась эта скважина близ станицы Крымской в 100 км по прямой к юго-востоку от Тамани, то есть, строго говоря, была не тмутараканской. Тем не менее нефть отсюда Новосильцев перевозил на свой Фанагорийский нефтеперегонный завод, который он построил в Тамани, то есть в границах средневековой Тмутаракани.

Строительство НПЗ обошлось ему в 400 тыс. руб., но и при этом его тмутараканский керосин был самым дешевым в России. Следом за его заводом в Тамани открылись еще два нефтеперегонных завода, работавших на той же нефти Новосильцева. Ну а потом контракт Новосильцева подошел к концу, и приключилась довольно грязная история с передачей арендованных им нефтеносных земель в частную собственность людям в больших эполетах, подробности которой нет необходимости пересказывать: ничего оригинального в ней нет. В итоге тмутараканского Нобиля из Ардалиона Николаевича Новосильцева не вышло, он умер в 1878 году. Все его работы на Кубани были свернуты, а год спустя в Баку было зарегистрировано «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель».

Попытки найти рентабельные залежи тмутараканской нефти (и газа) продолжались в советское время. Согласно «Проекту поисково-разведочных работ на нефть и газ для территории Тамани», составленному в 1969 году Краснодарским филиалом ВНИИнефти совместно с трестом Краснодарнефтегеофизика, предусматривалось бурение скважин глубиной от 5750 до 6500 м. В период с 1977 по 1984 год на Фонталовской площади (на севере Таманского полуострова) бурением были вскрыты верхнемеловые и частично нижнемеловые отложения с притоками газа дебитом до 20 тыс. куб. м/сут. Но в 1992 году в связи с известными обстоятельствами эти работы были свернуты.

Последняя по времени попытка реанимировать поиски тмутараканской нефти была предпринята пять лет назад. Ученые Института наук о Земле Южного федерального университета объяснили главную причину неудач в ее поисках и, надо признать, сделали это довольно убедительно. Дело, считают они, в использовании традиционного и в значительной мере исчерпавшего себя подхода к поисковым геологоразведочным работам, который следует менять. Как именно, пересказывать здесь не имеет смысла из-за чисто геологической специфики их теории. Их работа «Перспективы промышленного освоения глубоких горизонтов Керченско-Таманского нефтегазоносного района» свободно доступна в интернете, желающие могут сами ее почитать. Главное тут другое: то похвальное упорство, с каким по меньшей мере десятое поколение отечественных ученых не теряет надежды найти тмутараканскую нефть.

В заключение, наверное, стоит напомнить, что с нынешнего, 2026 года ЕГЭ по истории стал обязательным для всех, кто собирается поступать в вузы социально-гуманитарного направления. А в ЕГЭ по истории присутствует вопрос о Тмутаракани. Так что по меньшей мере для абитуриентов этих вузов знания о ней лишними не будут.

