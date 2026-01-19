Новороссийцам предложили присоединиться к обработке улиц от гололеда
Жители Новороссийска могут самостоятельно посыпать тротуары и проезды пескосоляной смесью от гололеда. Администрация города определила специальные места для размещения средств обработки в разных районах.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Площадки для размещения объемов пескосоляной смеси организовали в Южном, Центральном, Приморском и Восточном районах Новороссийка, а также в сельских округах. Решение о выделении специальных мест для средств обработки было принято для обеспечения безопасности дорожного движения, о чем сообщили в МЦУ.
Пескосоляную смесь разместили на следующих адресах:
- пр. Ленина, 71В
- ул. Куникова/Малоземельская
- ул. Волгоградская, 10
- ул. Мурата Ахеджака/Пионерская
- ул. Шоссейная/Мира
- Мысхако, ул. Шоссейная, 1
- ул. Фисанова, 144, 160, 176
- пер. Дворовый, 8
- ул. Ноябрьская
- ул. Папоротниковая
- пер. Трудовой, 13
- пер. Лангового, 54
- ул. Айвовая/Оливковая
- ул. Ульяновская, 55
- ул. Днестровская, 34
- ул. Рассветная, 20
- ул. Герцена, 19
- ул. Камская, 15
- ул. Центральная/Молодежная
- ул. Спортивная/пер. Футбольный
- ул. 8-я Щель/В. Цоя
- ул. Снежная/Дружбы, 42
- пер. Лесистый, 24
- ул. Богатырская, 20
- пер. Ильский, 5
- пер. Кабардинский
- пер. Механический, 2
- ул. Осипенко
- пер. Литейный, 24
- ул. Сакко и Ванцетти, 22
- пер. Донской/Кирова
- ул. Февральская
- ул. Пушкинская, 3, 3А
- ул. Тихоступа, 16
- ул. М. Борисова, 3, 3А
- ул. Пролетарская, 16-18
- ул. Байкальская
- ул. Студеникиных
Новороссийский район:
- Абрау-Дюрсо, ул. Гладкова/Промышленная, ул. Промышленная, 6, ул. Мира, 22
- Гайдук, ул. Базарная, 2, ул. Нагорная, Новороссийское шоссе, 11/13, ул. Труда, 6
- Раевская, ул. Котова, 48, ул. Ленина/Садовая, ул. Сосновая/Восточная
- Глебовское, ул. Чехова, 2А
- Верхнебаканский, ул. Коммунистическая, 5, ул. Железнодорожные дома, 5
- Натухаевская, ул. Фрунзе, 51
- Южная Озереевка, ул. Островерхова
- Северная Озереевка, ул. Виноградная, 50
- Васильевка, ул. Тельмана, 10, Садовая, 1
- х. Камчатка, ул. Зареченская (начало)
- х. Семигорский, ул. Мухина, 10
- х. Ленинский Путь, ул. Южная, 10
- х. Горный, ул. Шоссейная, 53
- Большие Хутора, ул. Рябиновая, Майская, дорога на Дюрсо
Пескосоляную смесь можно использовать самостоятельно для посыпки тротуаров возле жилых домов, дворовых проездок и пешеходных дорожек в границах микрорайонов.