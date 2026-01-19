Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Новороссийцам предложили присоединиться к обработке улиц от гололеда

Жители Новороссийска могут самостоятельно посыпать тротуары и проезды пескосоляной смесью от гололеда. Администрация города определила специальные места для размещения средств обработки в разных районах.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Площадки для размещения объемов пескосоляной смеси организовали в Южном, Центральном, Приморском и Восточном районах Новороссийка, а также в сельских округах. Решение о выделении специальных мест для средств обработки было принято для обеспечения безопасности дорожного движения, о чем сообщили в МЦУ.

Пескосоляную смесь разместили на следующих адресах:

  • пр. Ленина, 71В
  • ул. Куникова/Малоземельская
  • ул. Волгоградская, 10
  • ул. Мурата Ахеджака/Пионерская
  • ул. Шоссейная/Мира
  • Мысхако, ул. Шоссейная, 1
  • ул. Фисанова, 144, 160, 176
  • пер. Дворовый, 8
  • ул. Ноябрьская
  • ул. Папоротниковая
  • пер. Трудовой, 13
  • пер. Лангового, 54
  • ул. Айвовая/Оливковая
  • ул. Ульяновская, 55
  • ул. Днестровская, 34
  • ул. Рассветная, 20
  • ул. Герцена, 19
  • ул. Камская, 15
  • ул. Центральная/Молодежная
  • ул. Спортивная/пер. Футбольный
  • ул. 8-я Щель/В. Цоя
  • ул. Снежная/Дружбы, 42
  • пер. Лесистый, 24
  • ул. Богатырская, 20
  • пер. Ильский, 5
  • пер. Кабардинский
  • пер. Механический, 2
  • ул. Осипенко
  • пер. Литейный, 24
  • ул. Сакко и Ванцетти, 22
  • пер. Донской/Кирова
  • ул. Февральская
  • ул. Пушкинская, 3, 3А
  • ул. Тихоступа, 16
  • ул. М. Борисова, 3, 3А
  • ул. Пролетарская, 16-18
  • ул. Байкальская
  • ул. Студеникиных

Новороссийский район:

  • Абрау-Дюрсо, ул. Гладкова/Промышленная, ул. Промышленная, 6, ул. Мира, 22
  • Гайдук, ул. Базарная, 2, ул. Нагорная, Новороссийское шоссе, 11/13, ул. Труда, 6
  • Раевская, ул. Котова, 48, ул. Ленина/Садовая, ул. Сосновая/Восточная
  • Глебовское, ул. Чехова, 2А
  • Верхнебаканский, ул. Коммунистическая, 5, ул. Железнодорожные дома, 5
  • Натухаевская, ул. Фрунзе, 51
  • Южная Озереевка, ул. Островерхова
  • Северная Озереевка, ул. Виноградная, 50
  • Васильевка, ул. Тельмана, 10, Садовая, 1
  • х. Камчатка, ул. Зареченская (начало)
  • х. Семигорский, ул. Мухина, 10
  • х. Ленинский Путь, ул. Южная, 10
  • х. Горный, ул. Шоссейная, 53
  • Большие Хутора, ул. Рябиновая, Майская, дорога на Дюрсо

Пескосоляную смесь можно использовать самостоятельно для посыпки тротуаров возле жилых домов, дворовых проездок и пешеходных дорожек в границах микрорайонов.

София Моисеенко

