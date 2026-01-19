Новороссийцам предложили присоединиться к обработке улиц от гололеда

Жители Новороссийска могут самостоятельно посыпать тротуары и проезды пескосоляной смесью от гололеда. Администрация города определила специальные места для размещения средств обработки в разных районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Площадки для размещения объемов пескосоляной смеси организовали в Южном, Центральном, Приморском и Восточном районах Новороссийка, а также в сельских округах. Решение о выделении специальных мест для средств обработки было принято для обеспечения безопасности дорожного движения, о чем сообщили в МЦУ.

Пескосоляную смесь разместили на следующих адресах:

пр. Ленина, 71В

ул. Куникова/Малоземельская

ул. Волгоградская, 10

ул. Мурата Ахеджака/Пионерская

ул. Шоссейная/Мира

Мысхако, ул. Шоссейная, 1

ул. Фисанова, 144, 160, 176

пер. Дворовый, 8

ул. Ноябрьская

ул. Папоротниковая

пер. Трудовой, 13

пер. Лангового, 54

ул. Айвовая/Оливковая

ул. Ульяновская, 55

ул. Днестровская, 34

ул. Рассветная, 20

ул. Герцена, 19

ул. Камская, 15

ул. Центральная/Молодежная

ул. Спортивная/пер. Футбольный

ул. 8-я Щель/В. Цоя

ул. Снежная/Дружбы, 42

пер. Лесистый, 24

ул. Богатырская, 20

пер. Ильский, 5

пер. Кабардинский

пер. Механический, 2

ул. Осипенко

пер. Литейный, 24

ул. Сакко и Ванцетти, 22

пер. Донской/Кирова

ул. Февральская

ул. Пушкинская, 3, 3А

ул. Тихоступа, 16

ул. М. Борисова, 3, 3А

ул. Пролетарская, 16-18

ул. Байкальская

ул. Студеникиных

Новороссийский район:

Абрау-Дюрсо, ул. Гладкова/Промышленная, ул. Промышленная, 6, ул. Мира, 22

Гайдук, ул. Базарная, 2, ул. Нагорная, Новороссийское шоссе, 11/13, ул. Труда, 6

Раевская, ул. Котова, 48, ул. Ленина/Садовая, ул. Сосновая/Восточная

Глебовское, ул. Чехова, 2А

Верхнебаканский, ул. Коммунистическая, 5, ул. Железнодорожные дома, 5

Натухаевская, ул. Фрунзе, 51

Южная Озереевка, ул. Островерхова

Северная Озереевка, ул. Виноградная, 50

Васильевка, ул. Тельмана, 10, Садовая, 1

х. Камчатка, ул. Зареченская (начало)

х. Семигорский, ул. Мухина, 10

х. Ленинский Путь, ул. Южная, 10

х. Горный, ул. Шоссейная, 53

Большие Хутора, ул. Рябиновая, Майская, дорога на Дюрсо

Пескосоляную смесь можно использовать самостоятельно для посыпки тротуаров возле жилых домов, дворовых проездок и пешеходных дорожек в границах микрорайонов.

София Моисеенко