В Ярославле на ночные автобусы выйдут контролеры

В Ярославле решили вывести на линию в ночное время контролеров-ревизоров из-за случаев неоплаты проезда. Об этом сообщил зампред областного правительства и министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко.

Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО

26 декабря в городе запустили 11 ночных автобусных маршрутов, которые ходят в ночь на субботу и на воскресенье и связывают центр с другими районами. На еженедельном совещании перевозчики сообщили, что пассажиры массово не платят за проезд по ночам, рассказал господин Душко.

«Многие уверены, что ночью автобусы ходят бесплатно. Люди привыкли, что контролеры работают днем или в часы пик, а ночью их точно нет — и этим пользуются. Решили исправить ситуацию. В ближайшее время контролеры выйдут на линию и в ночное время»,— написал зампред.

Он подчеркнул, что целью этих мероприятий является не назначение штрафа, а прививание пассажирам культуры оплаты проезда.

Алла Чижова