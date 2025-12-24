Ночные автобусы в Ярославле будет обслуживать «Стартранс»

В Ярославле 11 ночных автобусных маршрутов, которые запустят с 26 декабря из центра в районы, будет обслуживать транспортная компания ООО «Стартранс». Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Правительство Ярославской области

Автобусы будут ходить в период с 22:00 до 3:00 в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, а также 30 декабря. С 1 по 10 января — ежедневно.

«На информаторах и в расписании они будут обозначаться буквой «н», а интервал движения составит около одного часа»,— пояснил зампред областного правительства и министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко.

Правительство области опубликовало перечень этих маршрутов с расписанием:

№4н «Богоявленская площадь» – «Поселок Прибрежный»: отправление от Богоявленской площади в 0:25 и 2:10, от остановки «Поселок Прибрежный» – в 1:15;

№6н «Богоявленская площадь» – «Улица Романовская»: отправление от Богоявленской площади в 0:15 и 2:15, от остановки «Улица Романовская» – в 1:08;

№8н «Богоявленская площадь» – «15-й микрорайон»: отправление от Богоявленской площади в 0:20 и 2:21, от остановки «15-й микрорайон» – в 1:16;

№12н «Богоявленская площадь» – «Нижний поселок»: отправление от Богоявленской площади в 0:15, 1:23 и 2:30, от остановки «Нижний поселок» – в 0:49 и 1:56;

№19н «Богоявленская площадь» – «Улица Маланова»: отправление от Богоявленской площади в 23:50, 0:39, 1:28 и 2:17, от остановки «Улица Маланова» – в 0:22, 1:11 и 2:00;

№21н «Богоявленская площадь» – «Очапки»: отправление от Богоявленской площади в 0:25 и 2:17, от остановки «Очапки» – в 1:17;

№41н «Богоявленская площадь» – «Поселок Куйбышева»: отправление от Богоявленской площади в 0:10, 1:19 и 2:28, от остановки «Поселок Куйбышева» – в 0:45 и 1:54;

№49н «Богоявленская площадь» – «Фабрика «Красный перевал»: отправление от Богоявленской площади в 0:15 и 2:18, от остановки «Фабрика «Красный перевал» – в 1:20;

№66н «Богоявленская площадь» – «Арена-2000»: отправление от Богоявленской площади в 0:40, 1:35 и 2:28, от остановки «Арена-2000» – в 1:08 и 2:02;

№68н «Богоявленская площадь» – «Областная больница»: отправление от Богоявленской площади в 0:55 и 2:27, от остановки «Областная больница» – в 1:41;

№71н «Богоявленская площадь» – «Пивзавод»: отправление от Богоявленской площади в 0:40 и 2:10, от остановки «Пивзавод» – в 1:20.

Также в Ярославле в ночь с 31 декабря на 1 января на линию выйдут автобусы дополнительных маршрутов с индексом 0.