Припортовая станция Новороссийск стала лидером по грузообороту на СКЖД

По итогам 2025 года на припортовой станции Новороссийск обработали 445 тыс. вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным СКЖД, Новороссийск стал лидером по грузообороту по результатам ушедшего года. На станции «Вышестеблиевская» обработали 360 тыс. вагонов, в Туапсе показатель составил 196 тыс. вагонов, а на Грушевой — 145 тыс. вагонов.

Среди самых распространенных грузов на СКЖД выделяют нефтепродукты, черные металлы и уголь. В целом выгрузка на припортовых станциях Северо-Кавказской железной дороги в 2025 году выросла на 0,6% и составила 1,3 млн вагонов.

София Моисеенко

