На развитие Крыма и Севастополя направят 93 млрд рублей

Правительство России направит около 93 млрд руб. на реализацию госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя в 2025 году. Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

По его словам, целевые показатели программы за текущий год выполнены. «Целевые показатели госпрограммы за 2025 год все достигнуты. А уровень кассового освоения стабильно высокий — 99,8% по итогам года»,— цитирует Марата Хуснуллина пресс-служба кабинета министров.

Госпрограмма реализуется на протяжении 11 лет. За этот период завершено более 750 объектов и мероприятий, включая 55 объектов в 2025 году.

Объем финансирования программы с 2026 по 2030 год составляет 517 млрд руб. Законом о бюджете на ближайшие три года предусмотрено 308 млрд руб., распределенных по каждому мероприятию и объекту.

Приоритетами продленной госпрограммы стали ключевые инфраструктурные проекты с полным финансированием: съезды с трассы «Таврида» к курортным городам Южного берега Крыма, развитие очистных сооружений, арт-кластер «Таврида». До 2030 года планируется реализовать свыше 200 объектов.

Кроме того, по словам Марата Хуснуллина, на полуострове ведется масштабное дорожное строительство. Построены автодорога до Евпатории, дорога Донское—Перевальное, съезд к железнодорожной станции в Керчи. Продолжаются работы по строительству и расширению съездов с трассы «Таврида» к побережью.

Крым и Севастополь сохранили высокие темпы жилищного строительства. В Севастополе введено 346 тыс. кв. м жилья на уровне прошлого года. В Республике Крым введено почти 1,5 млн кв. м — на 18% больше, чем в 2024 году.

Марат Хуснуллин отметил, что программа должна привлекать не только бюджетные, но и внебюджетные средства. Президент Владимир Путин поручил привлечь в экономику полуострова не менее 1 трлн руб. внебюджетных инвестиций к 2026 году.

«На конец III квартала 2025 года, по данным статистики, мы уже видим привлечение 995 млрд. Это позволяет нам уверенно сказать, что по итогу года показатель будет выполнен»,— заявил вице-премьер.

Алина Зорина