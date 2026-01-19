В Краснодаре возбуждено уголовное дело из-за падения школьницы в открытый люк

В Краснодаре по указанию руководителя краевого следственного управления СКР возбуждено уголовное дело по факту травмирования школьницы в результате падения в открытый люк на улице 75-летия Победы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за осуществление деятельности в сфере ЖКХ. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в следственном управлении.

«Ъ-Кубань» писал, что прокуратура Прикубанского округа Краснодара начала проверку после инцидента с девочкой, упавшей в открытый люк на улице 75-летия Победы. Согласно информации из социальных сетей, выбраться ребенку из люка помогли прохожие, услышавшие крики о помощи. Школьница получила травмы в результате происшествия.

Полиция Краснодара также проверяет информацию. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и характер травм, полученных ребенком.

Алина Зорина