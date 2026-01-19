ФАС предписала ПИК обеспечить равный доступ интернет-провайдеров в дома

Группа ПИК должна обеспечить «недискриминационный» доступ провайдеров в свои многоквартирные дома, следует из предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС). ПИК должна выполнить его в течение 10 дней с момента получения, в противном случае группе грозит штраф до 500 тыс. руб.

Входящий в группу ПИК оператор связи «Ловител» (бренд Lovit) должен разработать и согласовать с ФАС порядок доступа к кабельной канализации. Также нужно проработать условия размещения другими операторами связи своих сетей на инфраструктуре «Ловител» за «экономически обоснованную плату». Группа компаний ПИК обязана не допускать «немотивированных, технологически и экономически необоснованных отказов в предоставлении доступа к инфраструктуре и общему имуществу многоквартирных домов сторонним операторам», отмечает ФАС.

За нарушение антимонопольного законодательства ФАС возбудит административное дело. Должностным лицам грозит административный штраф от 20 тыс. до 50 тыс. руб. либо дисквалификация на срок до трех лет, юрлицам — оборотный штраф.

В марте 2025 года абоненты Lovit лишились доступа к интернету. Из-за сбоя жильцы не могли войти в подъезды с помощью мобильного приложения. Lovit назвал причиной DDoS-атаку. Пользователи провайдера пожаловались в ФАС. Служба завела дело против группы ПИК из-за недопуска провайдеров в сентябре 2025 года.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Провайдеры получат точки доступа».