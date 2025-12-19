Провайдеры получат точки доступа

ФАС пообещала привлечь застройщика «ПИК» к административной ответственности. Антимонопольная служба признала, что компания нарушила правила из-за того, что не предоставила доступ сторонних интернет-провайдеров в свои жилые комплексы. В домах работает единственный оператор, который входит в группу «ПИК». Из-за этого после DDoS-атаки в марте 2025-го жители всех комплексов девелопера остались без интернета, у них также перестали работать домофоны. Тогда собственники квартир в новостройках потребовали привлечь застройщика к ответственности. В сентябре ФАС завела против ГК «ПИК» дело и предупредила, что если ситуация не изменится, то компании грозят штрафы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Согласно общей практике, шансов у застройщика оспорить оборотный штраф немного, отметила руководитель антимонопольной практики BGP Litigation Ирина Акимова: «По результатам рассмотрения дела применяется оборотный штраф в соответствии со статьей 1431 КоАП. Штраф будет рассчитываться от выручки компании, полученной за годы, предшествующие времени выявления нарушения. Это по закону и по регламенту. После вынесения решения идет процедура административного производства, по результатам которого уже определяется штраф. У Федеральной антимонопольной службы есть уже такая практика, и она достаточно успешная. ФАС может отстоять свою позицию в суде. Что касается сроков для устранения нарушений, то в предписании конкретную дату можно установить. Но у антимонопольщиков нет никаких регламентов по этому поводу, срок всегда устанавливается индивидуально».

Позицию ФАС в деле против «ПИК» поддержали, например, и в Минцифры. В ведомстве заявили, что на своем уровне также обсуждает введение штрафов для управляющих компаний, которые не пускают провайдеров в многоквартирные дома. Кроме того, там готовят стандарт, по которому к новостройкам должны подключаться как минимум три оператора, иначе будет невозможен ввод здания в эксплуатацию. Как скоро в домах группы «ПИК» могут появиться новые провайдеры? И многие ли игроки рынка заинтересованы в этом? Управляющий партнер «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов говорит, что желающих достаточно: «Зайти в дом, если действительно будет предоставлена такая возможность, недолго. Это можно и за несколько дней сделать. Но вопрос в том, чтобы был доступ к кабель-каналу, в технические помещения. Ну и основная работа — с тем, чтобы подвести туда кабельную инфраструктуру. Поэтому здесь основной вариант использования — имеющиеся коммуникации. И если все эти вопросы будут решены, на это могут уйти и месяцы, а если будут препятствия, то и годы.

Что касается спроса со стороны провайдеров, то ситуация будет зависеть от каждого, я бы даже сказал, дома. Если это элитное жилье, и там, где предполагается высокое качество услуги при высокой стоимости, то, может быть, сами клиенты особо переходить не будут. Плюс провайдер же будет понимать ситуацию, что происходит, и станет делать какие-то предложения: либо снижать тарифы, либо будет что-то еще дополнительное предлагать, если это бизнес-класс, и эти услуги, как правило, уже включены. А в домах эконом-класса интерес будет особо большой. В крупных городах сейчас новостройки-то гигантские, и, добравшись до одной из них, ты получаешь сразу же потенциально сотни клиентов. Это интересно».

Еще с апреля 2024-го действует закон о беспрепятственном доступе провайдеров в многоквартирные дома. Он упрощает подключение операторов, неправомерный отказ управляющей компании может привести к штрафам и разбирательствам с ФАС.

Александра Абанькова