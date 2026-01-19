В Анапе усилили контроль безопасности на водных объектах из-за обледенения

Служба спасения Анапы патрулирует реки и водоемы на территории муниципалитета в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Анапские спасатели проводят замеры толщины льда для предотвращения чрезвычайных ситуаций. На особый контроль взяли патрулирование мест несанкционированного выхода на лед в районе Анапских плавней, а также на участках вдоль Симферопольского шоссе, по улице Северной и вблизи реки Анапка. Мониторинговые мероприятия проводятся в хуторе Усатова Балка и поселке Пятихатки.

Служба спасения Анапы призвала жителей и гостей города не выходить на лед. Также гражданам рекомендовали провести профилактические беседы с детьми об обеспечении безопасности на водоемах.

София Моисеенко