«Уральские авиалинии» оштрафовали за задержку рейса из Сочи

Авиакомпания «Уральские авиалинии» привлечена к административной ответственности за ненадлежащее оказание услуг при выполнении авиаперевозок. По инициативе прокуратуры перевозчик оштрафован на 42 тыс. руб. по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ, сообщило уральское надзорное ведомство.

В ходе проверки установлено, что в период с августа по октябрь 2025 года авиакомпания допускала необоснованные задержки вылетов продолжительностью более четырех часов. Нарушения были выявлены на четырех рейсах, включая направление Сочи—Челябинск.

В декабре 2025 года «Уральские авиалинии» уже привлекались к ответственности сочинской транспортной прокуратурой. Надзорное ведомство установило, что в июне и августе 2025 года при длительных задержках рейсов перевозчик не обеспечил пассажиров предусмотренными правилами питанием и размещением, за что был оштрафован повторно.

Вячеслав Рыжков