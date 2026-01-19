Более 2 тысяч человек приняли участие в крещенских богослужениях в Геленджике
На Крещение в храмах Геленджика состоялись праздничные богослужения. По данным пресс-службы администрации курорта, в них приняли участие свыше двух тыс. человек.
Фото: Сергей Федотов, Коммерсантъ
В пресс-службе мэрии Геленджика сообщили, что омовения в честь Крещения прошли 480 человек, несмотря на сложные погодные условия. Мероприятия проводились на официальных подготовленных площадках.
«На местах купаний было организовано дежурство спасателей и медицинских работников, обеспечена работа скорой помощи. Для участников были предусмотрены горячий чай, напитки и угощения»,— подчеркнули в администрации курорта.
Перед проведением мероприятий во всех купелях были осуществлены обследования дна водолазами.