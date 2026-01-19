Школьница в Краснодаре упала в открытый люк

Прокуратура Прикубанского округа Краснодара начала проверку после инцидента с пятиклассницей, упавшей в открытый люк на улице 75-летия Победы по пути в школу. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно информации из социальных сетей, выбраться ребенку из люка помогли прохожие, услышавшие крики о помощи. Девочка получила травмы в результате происшествия.

Сейчас следственные органы выясняют все обстоятельства случившегося. Прокуратурой округа также организована проверка соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья детей, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Кроме того, надзорным ведомством округа органам местного самоуправления и организациям, осуществляющим деятельность в жилищно-коммунальной сфере, даны поручения об обследовании инженерной инфраструктуры.

Полиция Краснодара также проверяет информацию. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и характер травм, полученных ребенком. В отдел полиции заявление о случившемся не поступало.

Алина Зорина