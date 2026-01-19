В станице Кривянской водитель погибла при опрокидывании автомобиля с моста

В станице Кривянской в Октябрьском районе водитель автомобиля «Москвич-3» погибла при падении автомобиля в реку. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

По предварительной информации, происшествие случилось сегодня ночью, 19 января, около 1:00 на улице Мостовой, 196. Инспекторы считают, что 24-летняя девушка за рулем не справилась с управлением при переезде через реку Тузлов по металлическому мосту и допустила съезд с моста вправо. Автомобиль опрокинулся на крышу в реку, девушка-водитель погибла. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Константин Соловьев