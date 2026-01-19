В Крыму три населенных пункта остались без света
Жители трех населенных пунктов Республики Крым временно остались без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Отключение электроэнергии произошло в населенных пунктах Медведовка, Предмостное и Новокрымское. Причиной временных ограничений в подаче электричества стала авария.
«Планируемое время восстановления электроснабжения — 3 часа»,— говорится в сообщении.
По данным ГУП РК «Крымэнерго», без электроэнергии также временно осталось несколько улиц Симферополя. Аварийное отключение затронуло улицы: Западная, Луганская, Мраморная, Муромская, Новая, Л. Украинки, Урожайная, Харьковская, Цимлянская, Черниговская, Шахтеров, а также переулки Киевский, Крутой, Строителей и прилегающие к ним улицы. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.