В 2025 году экспорт зерна из Ростовской области снизился на 34%
По результатам 2025 года экспорт зерновой продукции из Ростовской области уменьшился на 34%. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Общим объем экспортируемого зерна достиг 12,87 млн тонн, прямой экспорт – 6,16 млн тонн.
Основными торговыми партнерами стали Иран, Израиль, Египет, Ливан и Турция.