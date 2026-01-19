В 2025 году экспорт зерна из Ростовской области снизился на 34%

По результатам 2025 года экспорт зерновой продукции из Ростовской области уменьшился на 34%. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Общим объем экспортируемого зерна достиг 12,87 млн тонн, прямой экспорт – 6,16 млн тонн.

Основными торговыми партнерами стали Иран, Израиль, Египет, Ливан и Турция.

Мария Хоперская