В Ростовской области убрали свалки на 18 га сельхозугодий в 2025 году

В Ростовской области в 2025 году ликвидировали 51 несанкционированную свалку на сельскохозяйственных землях общей площадью свыше 18 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ъ Фото: Ъ

Факты устранения незаконных свалок с бытовым и строительным мусором выявили в ходе повторных проверок участков в Волгодонском, Заветинском, Орловском, Милютинском, Мартыновском, Мясниковском и Аксайском районах. В ведомстве приводят в пример уборку угодий в Волгодонском районе. Летом инспекторы обнаружили участок складирования отходов на площади 8,1 га. Физическому лицу — владельцу земли — выдали предписание, по которому необходимо было вернуть поля в сельскохозяйственный оборот. При повторном осмотре 23 декабря сотрудники ведомства установили, что незаконная свалка была ликвидирована.

«Земли, в особенности земли сельскохозяйственного назначения, — это главный национальный ресурс. Поэтому вопросы функционирования и использования земель находятся в сфере приоритетных государственных интересов, а вопросам рационального землепользования уделяется огромное внимание на всех уровнях власти», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Константин Соловьев