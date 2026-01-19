В Ростове 35% работающих горожан предпочитают похвалу критике

В похвале руководства, как в мотиваторе, нуждаются 35% опрошенных жителей Ростова-на-Дону. Четверо из десяти респондентов не ждут ни похвалы, ни критики, поскольку качество их работы растет за счет стремления к самосовершенствованию. Объективную критику, как стимул к работе, указали лишь 8% опрошенных. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на собственное исследование.

По данным аналитиков, женщины чаще мужчин придают значение похвале и признанию. Мужчины же обычно объясняют свои достижения внутренней мотивацией.

С возрастом потребность в публичном признании своих успехов возрастает: среди респондентов до 35 лет похвалу ценят 34%, а среди тех, кто старше 45 лет — уже 48%. При этом интерес к критике как к стимулу снижается: среди молодежи она важна для 12%, а среди старшего поколения — для 4%.

На мотивацию влияет и уровень образования. Ростовчане, закончившие вузы, больше остальных ориентированы на самосовершенствование (47%), у респондентов со средним профессиональным образованием выше потребность в похвале (43%).

Ростовчане, чей ежемесячный доход превышает 150 тыс. руб., чаще всего указывают на объективную критику как на стимул (11%) и реже всего упоминают самосовершенствование в качестве главного мотиватора (33%).

