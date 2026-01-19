Полиция Новороссийска проверит информацию о мужчине с пистолетом в торговом центре

В Новороссийске полиция инициировала проверку по факту информации о мужчине, который находился в одном из торговых центров с предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее в сети опубликовали видеозапись, на которой в одном из городских торговых центров был изображен мужчина с подозрительным предметом в руках. Сведения зафиксировали сотрудники полиции в ходе мониторинга интернет-публикаций.

«По данному факту в УМВД России по Новороссийску инициировано проведение проверки. На место направлены оперативники»,— сообщили в пресс-службе УМВД региона.

В полиции также заявили, что сообщений об инциденте в правоохранительные органы не поступало.

София Моисеенко