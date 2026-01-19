Биржевая цена на серебро впервые превысила $94

Биржевая цена на серебро с поставкой в марте на нью-йоркской бирже Comex превысила $94 за тройскую унцию, что стало рекордом. По состоянию на 8:40 мск рост стоимости драгметалла замедлился, после коррекции он торговался по $93,3. Стоимость февральского фьючерса на золото растет на 1,78%, до $4677 за унцию.

Золото и серебро в декабре 2025 года несколько раз обновили рекорды, в январе их стоимость продолжила расти. Bloomberg писало, что подорожание драгметаллов связано в том числе со снижением процентных ставок в США и обострением геополитической напряженности, в частности, из-за событий в Венесуэле. Рост цен на драгметаллы привел к удорожанию ювелирной продукции почти в 1,5 раза за три года.

Подробности — в материале «Ъ» «Навес золота».