Стоимость серебра впервые превысила $87 за тройскую унцию

Стоимость мартовского фьючерса на серебро обновила исторический максимум. В 16:40 мск цена росла на 2,75%, до $87,4 за тройскую унцию, следует из данных Investing.com.

Максимальное значение во время торгов 13 января — $87,7 за тройскую унцию. Фьючерс на золото растет на 0,26%, до $4624 за тройскую унцию.

По оценкам Bloomberg, рост цен на драгметаллы связан со снижением процентных ставок в США и обострением геополитической напряженности. На динамику также повлияла угроза уголовного преследования в отношении Федеральной резервной системы. Председатель ФРС США Джером Пауэлл сообщил, что Минюст прислал ему и другим сотрудникам регулятора повестки в суд.