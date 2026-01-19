С сайта «Авито» пропало объявление о продаже Домодедово

Объявление о продаже аэропорта Домодедово, опубликованное на «Авито» на прошлой неделе, пропало. При попытке перейти по ссылке сайт уведомляет, что объявление «отклонено, но снова появится в поиске, если его исправят».

Объявление опубликовали 13 января. Продавцом был обозначен «ПАО "Банк ПСБ"», аэропорт оценили в 132,2 млрд руб. Такая же цена приводится в карточке реального аукциона на сайте torgi.gov.ru.

Домодедово принадлежало бизнесменам Дмитрию Каменщику, Валерию Когану и некоторым юрлицам. В июне 2025 года Арбитражный суд Подмосковья по иску Генпрокуратуры изъял аэропорт в пользу государства. В декабре глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что на аэропорт есть покупатель и его продадут на торгах. Аукцион назначен на завтра.

Подробности — в материале «Ъ» «Прилет в зону конфискации».