На «Авито» появилось объявление о продаже аэропорта Домодедово

На сервисе «Авито» опубликовано объявление о продаже аэропорта Домодедово. Продавцом обозначен «ПАО "Банк ПСБ"». В действительности, активы Домодедово находятся в федеральной собственности.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Продавец на «Авито» назначил цену за аэропорт в 132,2 млрд руб. Такая же цена обозначена в карточке реального аукциона на сайте torgi.gov.ru. В 2022 году пользователь, который разместил объявление о Домодедово, пытался продать нежилое здание в Волгоградской области за 9,3 млн руб.

Аэропорт Домодедово принадлежал бизнесменам Дмитрию Каменщику, Валерию Когану и некоторым юрлицам. В июне 2025 года Арбитражный суд Подмосковья по иску Генпрокуратуры изъял аэропорт в пользу государства. В декабре министр финансов Антон Силуанов заявил, что на аэропорт есть покупатель и его продадут на торгах. Аукцион назначен на 15:00 мск 20 января. Заявки принимаются с 13 до 19 января.