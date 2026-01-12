Торги по продаже аэропорта Домодедово пройдут 20 января

Торги по продаже изъятого в пользу государства аэропорта Домодедово назначены на 15:00 мск 20 января. Стартовая цена — 132 млрд руб. Задаток — 26,5 млрд руб. Заявки принимаются с 13 до 19 января. Это следует из уведомления о торгах.

Шаг аукциона — 1,32 млрд руб. На торги выставлено 100% ООО «ДМЕ Холдинг».

В июне Арбитражный суд Подмосковья по иску Генпрокуратуры изъял активы Домодедово в пользу государства. Ведомство подавало иск к бывшему владельцу аэропорта Дмитрию Каменщику и его партнеру Валерию Когану, а также компаниям, владевшим активами авиагавани.

Генпрокуратура требовала признать недействительными сделки о приватизации, по которой, по мнению надзорного органа, иностранные лица получили контроль над стратегическим активом.