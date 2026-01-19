Запасов питьевой воды в Крыму хватит почти на год

Суммарный объем воды в водохранилищах Крыма составляет около 144 млн куб. м. Этого запаса хватит для обеспечения полуострова питьевой водой примерно на 340 суток без учета будущих осадков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наименьшие резервы воды находятся в водохранилищах восточной части Крыма, которые снабжают Керчь, Феодосию, Судак и населенные пункты Ленинского района. Также малый запас зафиксирован в Изобильненском водохранилище, обеспечивающем Алушту. Для этого городского округа воды хватит на 132 дня.

В Госкомводхозе сообщили, что ситуация с водоснабжением республики к началу 2025 года улучшилась по сравнению с предыдущим годом, в целом она стабильная и контролируемая.

Украина перекрыла поступление воды в Крым по Северо-Крымскому каналу из Херсонской области в мае 2014 года. Канал покрывал 90% потребностей полуострова. В 2020 году из-за засухи ситуация с водоснабжением стала критической. Проблему решили летние ливни 2021 года. Вода в Крыму накапливается в водохранилищах, уровень которых зависит от количества осадков.

Алина Зорина