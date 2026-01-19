На Дону количество преступлений снизилось на 15% за год

В Ростовской области в 2025 году на каждые 10 тыс. жителей приходилось около 107 зарегистрированных преступлений, что на 14,9% меньше, чем в 2024 году. С таким показателем регион занял 31 место по уровню преступности среди субъектов России. Соответствующая информация размещена в рейтинге РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За год в регионе уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений. В 2025 году было зафиксировано 32,9 случая на каждые 10 тыс. жителей, что на 10,6% меньше год к году.

В тот же период на каждые 10 тыс. жителей России приходилось 121,2 преступления, что на 7,3 % меньше, чем в 2024 году. Число тяжких и особо тяжких преступлений составило 43, увеличившись на 1,7%.

Минимальный уровень преступности в 2025 года зарегистрирован в регионах Северного Кавказа: в Чеченской Республике (15,8 случаев на 10 тыс. жителей), Республике Ингушетия (37,4) и Республике Дагестан (41,6).

Самый высокий уровень преступности отмечен в Республике Карелия (183,3), Забайкальском крае (180,7) и Республике Алтай (176,6).

Наталья Белоштейн