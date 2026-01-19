В 2025 году количество преступлений на Кубани снизилось на 15%

Уровень зарегистрированной преступности в Краснодарском крае по итогам 2025 года снизился на 15,6% по сравнению с предыдущим годом, следует из рейтинга «РИА Новости». На каждые 10 тыс. жителей региона пришлось около 106,6 преступления, что позволило Кубани занять 30-е место среди субъектов РФ по этому показателю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сократилось и число тяжких и особо тяжких преступлений: в 2025 году их было зафиксировано 34,9 на каждые 10 тыс. жителей, что на 7,5% меньше уровня 2024 года.

Для сравнения, соседняя Республика Адыгея вошла в пятерку регионов с самым низким уровнем преступности в стране — 75,1 случая на 10 тыс. жителей, что на 16,5% меньше, чем годом ранее.

В целом по России в 2025 году на каждые 10 тыс. жителей пришлось 121,2 зарегистрированного преступления, что на 7,3% ниже показателя 2024 года. При этом число тяжких и особо тяжких преступлений в среднем по стране, напротив, выросло на 1,7%, до 43 случаев на 10 тыс. человек.

Минимальный уровень преступности по итогам года зафиксирован в регионах Северного Кавказа — в Чеченской Республике (15,8 случая на 10 тыс. жителей), Республике Ингушетия (37,4) и Республике Дагестан (41,6). Наибольшее количество преступлений пришлось на Республику Карелию (183,3), Забайкальский край (180,7) и Республику Алтай (176,6).

Вячеслав Рыжков